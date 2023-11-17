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حزب العدالة والإصلاح يدعم التوجيهات الحكومية بعدم توقيع اتفاقيات تبادل الطاقة بالمياه مع الكيان الصهيوني

منذ 5 ثواني
حزب العدالة والإصلاح يدعم التوجيهات الحكومية بعدم توقيع اتفاقيات تبادل الطاقة بالمياه مع الكيان الصهيوني

وطنا اليوم:عبر حزب العدالة والاصلاح، عن دعمه المطلق للحكومة الأردنية وموقفهاالرسمي، والمتمثل بعدم توقيع اتفاقية تبادل الطاقة بالمياه مع الكيان الصهيوني، واعتبار اتفاقية وادي عربة بمثابة غير الموجودة لانتهاكة الكيان الصهيوني كافة الأعراف الدبلوماسية وانتهاكه للقوانين الدولية والأخلاقية والإنسانية.

ويقدر ويثمن، حزب العدالة والإصلاح، عبر بيانه، موقف المملكة الأردنية الهاشمية الشجاع والقوي، والذي يشكل ضغطًا على هذا الكيان الغاصب والمحتل حتى ينصاع للقوانين الدولية ويوقف حربه الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني خاصة ما يحدث في غزة من قتل وتدمير لكل أبناء الشعب ومحو أحياء بأكملها وقطع كل أنواع المساعدات الاغاثية والطبية والانسانية عن الشعب الفلسطيني.

ودعا الأمين العام لحزب العدالة والاصلاح، غازي عليان، إلى البحث الفوري عن بدائل أخرى لتزويد الاردن بالمياه والغاز حتى لا يتأثر أبناء الوطن بأي تأثيرات سلبية وأن الأردن بقيادته الهاشمية وعلاقات جلالته القوية بمعظم قادة العالم قادر على تأمين البدائل للوطن.

وشدد عليان أن هذا الموقف الأردني الشجاع فخر لكل الأردنيين، مؤكدًا أن ما صرح به وزير الخارجية، أيمن الصفدي يعبر عن حقيقة أن هذا الكيان الغاصب والمحتل يدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم، ويقوم أيضا بايجاد بيئة من الكراهية في المنطقة والعالم.

كما ثمن عليان، التوجيهات الملكية بإرسال المستشفى الميداني إلى نابلس، والذي يأتي استمراراً للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية.
واختتم عليان تصريحه بأن العالم يجب أن يتدخل لوقف عدوان الكيان الصهيوني الغاشم فورا لأن ما يحدث في غزة يعتبر واحدا من أكبر وابشع أنواع الإرهاب الذي تمارسه دولة بحق شعب والذي راح ضحيته آلاف الشهداء و عشرات آلاف الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.


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