الدويري يوجه رسالة للمقاومة: ليس ذلك على الله ببعيد

وطنا اليوم:أشاد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء المتقاعد فايز الدويري، الجمعة، بمقاتلي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في تصديهم للعدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 6 أسابيع.

وخاطب اللواء الدويري المقاومة قائلًا: في هذا اليوم الفضيل، أقول جمعة مباركة للأحرار، وجمعة مباركة للقابضين على الزناد في أرض غزة، أرض العزة والكرامة، الأرض التي تدفع عن شرف الأمة وبقائها وكينونتها.

وأضاف، “نسأل الله أن يمد أهل غزة ومقاتلي حماس وبقية الفصائل الفلسطينية في القطاع بحبل من عنده، يلهمهم الصبر والثبات والشجاعة، ونرجو من الله أن يمد أهل غزة ومقاتلي حماس وفصائل المقاومة بالثبات والنصر.. وليس ذلك على الله ببعيد”.

وأكد المحلل العسكري اللواء المتقاعد فايز الدويري دخول معركة غزة بمرحلة عض الأصابع، القائمة على من يصرخ أولا يخسر، ويقدم تنازلات.

وبسؤاله عن مقصده من التشبيه، قال الدويري إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد 41 يوما لم تستطع تحقيق أي نصر أو أن ترى نورا في نهاية النفق,

وعليه من يستطيع الصمود وإدامة القتال هو الكاسب وبخلاف ذلك يخسر.

تأتي رسالة اللواء المتقاعد، في وقت تواصل فيه المقاومة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة على محاور مختلفة، مكبدة الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والآليات