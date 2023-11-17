رئيس بلدية إربد يرفض استقبال السفيرة الأمريكية تضامنا مع غزة

وطنا اليوم:أعلنت بلدية محافظة إربد شمالي الأردن، مساء الخميس، أن رئيسها نبيل الكوفحي رفض استقبال السفيرة الأمريكية يائل لامبرت.

وقالت البلدية في صفحتها عبر “فيسبوك”، إن “رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي يرفض استقبال السفيرة الأمريكية في الأردن، ويبلغها رسالته بأننا نعتبر الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم الاحتلال التي تمارس ضد شعبنا الصامد في فلسطين”.

وأضافت: “لن نقبل مجاملة أي مسؤول أمريكي على حساب دماء شعبنا في غزة”، مشيرة إلى أن “هذه الجرائم التي تمارس اليوم أبشع مما مارسه هولاكو في العصور القديمة”.

والكوفحي هو قيادي إسلامي بارز في محافظة إربد، وكان سابقا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن السفيرة الأمريكية كانت تنوي زيارة بلدية إربد الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الشارع الأردني انتفض نصرة لأهالي غزة باعتصامات ومسيرات حاشدة في العاصمة عمّان، ومختلف محافظات المملكة

وحتى اللحظة، لم يصدر تعليق من جانب السفارة الأمريكية في العاصمة عمان على ما ورد في بيان البلدية.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تدعم الولايات المتحدة موقف إسرائيل معتبرة أنه من حق الأخيرة الدفاع عن نفسها، رافضة أي التزام لوقف إطلاق النار حتى هزيمة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مهما كلف ذلك من ضحايا في صفوف المدنيين.