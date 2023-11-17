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متظاهرون ينددون بدعم بايدن للاحتلال بالآلاف من أحذية الأطفال

منذ 4 ساعات
متظاهرون ينددون بدعم بايدن للاحتلال بالآلاف من أحذية الأطفال

وطنا اليوم:احتشد المئات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالتزامن مع انعقاد قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “آبيك”.
واحتج المتظاهرون على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعمة لدولة الاحتلال بشكل كامل، كما أنهم طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
وأنشأ المشاركون بالتظاهرة الاحتجاجية نصبا تأبينيا من أحذية الأطفال، في إشارة إلى آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء القصف الإسرائيلي على المستشفيات والأحياء السكنية ومراكز الإيواء في قطاع غزة.
وجاءت التظاهرة على هامش قمة “آبيك” التي حضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ، قبل انطلاق قمة مشتركة بين بايدن وشي.
يأتي ذلك في وقت يصعد فيه الاحتلال من وحشية حربه المدمرة على قطاع غزة، واضعا المستشفيات والمراكز الصحية على رأس قائمة أهدافه، ما أسفر عن خروج العشرات منها عن الخدمة بشكل كامل جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود.
ولليوم الـ42 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة


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