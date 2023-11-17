وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية.
وأعرب الوزير بوريطة عن تضامن المغرب بالكامل مع الأردن، ضد الاعتداء الذي طال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي
وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية.