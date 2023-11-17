وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية.

وأعرب الوزير بوريطة عن تضامن ‎المغرب بالكامل مع ‎الأردن، ضد الاعتداء الذي طال محيط ‎المستشفى الميداني الأردني في ‎ غزة