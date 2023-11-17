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أبو طير: كل الخيارات مطروحة بخصوص التعامل مع تل أبيب

منذ 5 ساعات
أبو طير: كل الخيارات مطروحة بخصوص التعامل مع تل أبيب

وطنا اليوم:قال المحلل والكاتب السياسي ماهر أبو طير، إن إلغاء الاتفاقيات مع تل أبيب ستؤثر بشكل واضح وملموس على الأردن، إذ أن الموقف الأردني الرسمي حيال القضية الفلسطينية ثابت.
وأضاف أبو طير في حديثه لبرنامج “حلوة يا دنيا”، أن التبعات الاقتصادية نتيجة لاستمرار الحرب على قطاع غزة ومقاطعة الاحتلال بدأت في الأردن، إذ ظهر جليا في ارتفاع التكلفة على شركة البوتاس بعد انقطاع الامدادات من حقل غاز تمار.
وبحسب المحلل والكاتب أبو طير، فإن هناك مخاوفا من تعمد الاحتلال تعطيل الحقل الثاني لغاز توليد الكهرباء، ما سيؤدي إلى اللجوء إلى بدائل وبالتالي سيثقل الموازنة وسيرتفع عجزها لتصل إلى مليارات الدولارات، وليس “مجرد دنانير قليلة”.
“كل الخيارات مطروحة بخصوص التعامل مع تل أبيب.. ويجب التدرج فيها وعدم اتخاذها مرة واحدة” ، وفق أبو طير.

القضية الفلسطينية
وبخصوص الموقف الأردني، حيال القضية الفلسطينية، أكد أن الخطاب في الأردن ليس من باب رد الفعل، أو استيعاب الشارع الأردني ، بل خطاب يدرك حجم الأخطار المتوقعة حيال العدوان الغاشم.
وزاد أبو طير “نحن في الأردن أمام ثنائية التاريخ والجغرافية (..) والأردن لا يمكن إدارة ظهره للقضية الفلسطينية”.
وحذر من تدفق المخاطر من الضفة الغربية نتيجة لما يعانيه الشارع الفلسطيني من حالة الغليان نتيجة للانتهاكات المستمرة التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة، مبينا أن انخفاض أعداد المصلين في المسجد الأقصى يعتبر ملفا خطيرا، إثر الإجراءات المشددة على المصلين


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