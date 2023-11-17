تفاعل كبير على تصريح وزير الخارجية : لن نوقع

وطنا اليوم:تصدر وسم “#لن_نوقع”، منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس، عقب حديث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على شاشة الجزيرة، وإعلانه أن الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل.

الصفدي قال لمذيعة الجزيرة: هل لكِ أن تتخيلي وزيرا أردنيا يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاقية بينما تقتل إسرائيل أهلنا في غزة؟.

ولاقى حديث الصفدي استحسانًا واسعًا بين الأردنيين، وخاصة بعد قوله إن اتفاقية السلام في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، ستكون وثيقة على رف يغطيها الغبار.

وأكد مواطنون أن حديث الصفدي قطع الطريق أمام أي مشكك وخاصة أن الاحتلال يحاول جاهدًا إضعاف تماسك الجبهة القوية مع الأشقاء الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وقالوا: الأردن تدرج حسب ما أعلنه بالإجراءات المتخذة ضد إسرائيل، انطلاقًا من سحب السفير الأردني في تل أبيب، وصولًا إلى استمرار عمل المستشفى الميداني في غزة، وإرسال مستشفى ميداني آخر إلى نابلس، ختامًا بعدم التوقيع على اتفاقية المياه مقابل الطاقة.

فيما أشاد العرب بموقف البلاد الداعم للقضية الفلسطينية فقد قال حساب “حنين”: موقف الأردن مشرف جدا تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية، بينما قال حساب زين “مو غريبة عن النشامى الله يديم الاردن واهلها

وكتب أحد الأشخاص، واصفا القرار بأنه “جريء وضرورة مُلحّة، فقد آن للأردن أن تستثمر جميع أوراقها لنصرة الأهل في غزّة ولإيقاف غطرسة الاحتلال ومجازره في القطاع والضفة الغربية”.

ورأت أخرى أن تصريح الوزير هو “إجابة لكل العالم أن السلام يحتاج لنفض وتعديل وحذف وسلامة اللي يفهمها”.

وكتب آخر: “لا لاتفاقيات الذل والمهانة”.

وقال أحدهم: “اقسم بالله احلى خبر اسمعه”.