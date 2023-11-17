ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال مخيم جنين إلى 3

وطنا اليوم:استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال بمسيرة مخيم جنين بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت به “الجزيرة”.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت موقعا على الأقل بالمخيم، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات استشهد 3 فلسطينيين، لاحقا.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، في الوقت الذي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات عنيفة.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر الجمعة مجموعة من الفلسطينيين منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت عدة مركبات