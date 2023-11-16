السفير البدور ينقل رسالة ملكية للرئيس عباس

وطنا اليوم– استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله، اليوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام أحمد البدور.

وتسلم سيادته رسالة من أخيه الملك عبد الله الثاني، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الاستقلال، أكد فيها مواصلة العمل لوقف العدوان فورا، والسعي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الملك أن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم، وما تتعرض له الضفة الغربية من انتهاكات لا شرعية امتداد لسبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وسيستمر هذا الوضع إذا لم يكن هناك تدخل من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة.

من جانبه، شكر الرئيس، الأردن ملكا وحكومة وشعبا على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة على المستويات كافة، ومشيدا بالتنسيق العالي بين فلسطين والأردن على أعلى المستويات.

وأكد الرئيس ضرورة وقف العدوان الشامل على شعبنا، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وعبر سيادته عن شكره وامتنانه لأخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين، والشعب الأردني الشقيق .

وجدد سيادته، التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة، وأن الحل الوحيد هو حل سياسي شامل قائم على الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.