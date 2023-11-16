“أعمال الأردنية” تحصل على شهادة الاعتماد الدولية (AACSB)

وطنا اليوم- زكريا الغول – حصلت كلية الأعمال في الجامعة الأردنية على شهادة الاعتماد الدولية (AACSB) لكليات الأعمال في 16 برنامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه تقدمه.

وبموجب هذا الاعتماد، الذي حصلت عليه من قبل الهيئة الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)العالمية، تكون كلية الأعمال في الجامعة الأردنية أول كلية أعمال في الجامعات الحكومية الرسمية تحصل على هذا الاعتماد.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن حصول كلية الأعمال على الاعتماد الدولي (AACSB) يشكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الكلية ومستقبلها وتوجهاتها نحو العالمية.

وأضاف عبيدات أن حصول كليات الجامعة على الاعتمادات الدولية يأتي ضمن مساعي الجامعة الحثيثة لبناء مزيد من الشراكات الفاعلة والتقدم على مقاييس التصنيف العالمية، مشيرا إلى أن الحصول على الاعتمادات الدولية يمكن خريجي الجامعة من المنافسة محليا وعالميا في سوق العمل.

من جانبه، قال عميد الكلية الدكتور رائد بني ياسين إن الكلية حصلت على الاعتماد بعدما أكملت عملية مراجعة حصيفة أجراها أقرانها في مجتمع تعليم إدارة الأعمال لكافة البرامج والخطط.

وأكد بني ياسين أن الاعتماد يعني أن الكلية لديها الموارد وأوراق الاعتماد والالتزام اللازم لتزويد الطلبة بتعليم من الدرجة الأولى في إدارة الأعمال مع تركيزه على المستقبل، لافتا إلى أن 5% فقط من كليات الأعمال في العالم فقط حاصلة على هذا الاعتماد.

يشار إلى أن الهيئة الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB) تأسست في الولايات المتحدة قبل أكثر من قرن من الزمن، وتعد أقدم هيئة عالمية لاعتماد كليات إدارة الأعمال، إضافة إلى اعتبارها أكبر شبكة تعليمية لإدارة الأعمال تربط بين الطلبة والأساتذة وأسواق العمل في كل أنحاء العالم بهدف إنشاء جيل جديد من القادة البارزي