حزب إرادة يثمن موقف الدولة الأردنية بعدم توقيع اتفاقية تبادل الطاقة بالمياه مع الكيان الصهيوني

وطنا اليوم-يثمن ويقدر حزب إرادة موقف الدولة الأردنية برفض توقيع اتفاقية تبادل الطاقة بالمياه مع الكيان الصهيوني .

ودعا الحزب الحكومة الأردنية للبدء فورا بالبحث عن خيارات وطنية وسيناريوهات بديلة في مجال المياه ، والبناء على الدراسات السابقة بهذا الشأن وإستشراف المستقبل معتبراً هذه الخطوات خيارات استراتيجية تجاه عدو اثبت أن مصلحته تعلو على اي اتفاقيات أو معاهدات .

وصرح الأمين العام للحزب نضال البطاينة بأن جميع الأردنيون يشعروا بالفخر لمواقف الأردن المتقدمة على الجميع بهذا الشأن.

وأكد البطاينة في البيان على ما تحدث به وزير الخارجية أيمن الصفدي من أن الكيان الصهيوني يدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم، وما يقوم به هذا الكيان هو إيجاد بيئة من الكراهية التي لا يمكن أن تكون هناك علاقات سلمية طبيعية معه”.

وثمن الحزب في بيانه الموقف الأردني الرسمي بخصوص ما يحدث في غزة والذي ينسجم مع الموقف الشعبي ومن ذلك ارسال مستشفى ميداني اليوم بتوجيهات جلالة الملك إلى نابلس وبذلك ارتفع عدد المستشفيات الميدانية في فلسطين الى مستشفيين وكذلك محطتين جراحيتين في جنين ورام الله.

صدر عن حزب إرادة في عمان، في السادس عشر من شهر نوفمبر ٢٠٢٣.