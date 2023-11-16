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بتوجيهات ملكية القوات المسلحة ترسل مستشفى ميداني الى نابلس

منذ 29 دقيقة
بتوجيهات ملكية القوات المسلحة ترسل مستشفى ميداني الى نابلس

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفىً ميدانياً إلى نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.
ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.
ويتكون المستشفى الميداني الأردني من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريراً؛ لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلائها الى المستشفى، إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.
ويأتي إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس، بتوجيهات ملكية سامية، استمراراً للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية.
وتؤكد القوات المسلحة على استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطة الجراحية في جنين والمحطة الجراحية في رام الله


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