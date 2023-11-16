الزراعة تحذر: لا نستورد المجهول من إسرائيل بل نصدره الى 15 دولة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، إن الأردن لا يستورد أي منتج زراعي من إسرائيل منذ ما يزيد عن 5 أعوام.

وأضاف المجالي أن وزارة الزراعة تمنع استيراد تمور المجهول إلى الأردن من أي مصدر حول العالم وذلك تحت سياسة الحفاظ على المنتج الوطني، وأن تداول مثل هذه الشائعات يؤثر على مزارعي النخيل والاقتصاد الوطني والاستثمار في القطاع الزراعي وبالتالي فإن الوزارة لن تسمح بمثل هذا التشهير بالمنتج الوطني، مؤكدًا أن الوزارة ستلاحق قانونيًا مروجي ومتداولي هذه الإشاعات العارية عن الصحة.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت شائعات حول استيراد الأردن تمر المجهول من إسرائيل، وقال رئيس جمعية التمور الأردنية JODA المهندس أنور حداد، إن الأردن لا يستورد تمور المجهول من أي مصدر في العالم وأن الأردن يصدر تمور المجهول إلى أكثر من 15 دولة حول العالم بواقع 14 ألف طن سنويًا ، حيث أصبح الأردن يحتل المرتبة التاسعة من حيث قيمة التمور المصدرة والمرتبة الثالثة عشرة من حيث الكمية، مؤكدًا ان سمعة التمور الأردنية في السوق العالمي تفوقت على مثيلاتها من جميع الدول بسبب المناخ الخاص في أخفض بقعة على كوكب الأرض.

وبين حداد، أن الاحتراف الذي وصل إليه المزارع الأردني في إنتاج تمور المجهول المعبقة بمناخ البحر الميت قرب مغطس السيد المسيح علية السلام وزيادة هذا الطلب توجع الكثير من المنافسين في السوق الدولي لذلك نتعرض من فترة لأخرى إلى إشاعات ومنشورات وبيانات وتشابه أسماء وقصص سلامة الغذاء وغيرها العديد من الحيل التي أصبح يعرفها تجار التمور جيدًا حول العالم ويميزونها والتي تستهدف النيل من هذه السمعة.

وأشار إلى أنه ستنظم زيارة للصحفيين والمهتمين إلى مزارع المجهول في غور الأردن للاطلاع عن كثب على نخيل الأردن الذي يقترب من المليون نخلة