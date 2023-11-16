رسميا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لنفاد الوقود

وطنا اليوم:أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، الثابتة والمتنقلة، والإنترنت، في قطاع غزة.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن هذا الانقطاع جاء بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.

وكانت “الاتصالات” أعلنت أمس توقف عمل المقاسم الرئيسية في القطاع بسبب نفاد الوقود، حيث باتت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)