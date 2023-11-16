القيسي: تراجع حجوزات الفنادق والطلب على المواقع السياحية منذ بدء الحرب على غزة

وطنا اليوم:كشف وزير السياحة مكرم القيسي عن تراجع حجوزات الفنادق في الأردن بنسبة 50% منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أول الماضي.

وقال القيسي إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40% منذ بدء الحرب، مشيرا إلى تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70%، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.

وأضاف القيسي أنه تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام لافتا إلى أن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية إضافة لحجوزات المجموعات السياحية التي تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.

وبين أن النشرة الأخيرة للبنك المركزي أشارت إلى أن الدخل السياحي الأردني بلغ 4.5 مليار دينار، حتى نهاية شهر تشرين أول الماضي، حيث بلغ عدد الزوار بحسب بيانات وزارة الداخلية 5.5 مليون زائر مؤكدا أن هذه الأرقام ممتازة ، وتعدت المستهدفة للوزارة.

وكشف أنه تم تشكيل فريق برئاسة أمين عام وزارة السياحة وعضوية عدد من ممثلي القطاع السياحي وتحديدا جمعية الفنادق ووكلاء السياحة والسفر، إضافة إلى ممثلين عن الأمن العام، والداخلية والخارجية ودائرة الآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البترا التنموي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك للتعامل مع كل المستجدات المتعلقة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وهي في حالة انعقاد دائم.

وأضاف القيسي: “كثفنا حملاتنا التسويقية بشكل كبير في دول الخليج العربي وتحديدا في المملكة العربية السعودية، أنا شخصيا أنوي لترتيب زياة لعدد من الدول الإفريقية لاستقطاب سياح وبالأخص تشجيع السياحة الدينية والسياحة الدينية المسيحية الحج المسيحي، خاصة مع وجود 5 مواقع معترف فيها من الفاتيكان كمواقع حج مسيحي”.

وأشار إلى استمرار الوزارة بالمشاركة بجميع المعارض السياحية الدولية، وتكثيف النشاط الإعلامي كما يحصل في سوق السياحة العالمي في لندن، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة لدراسة الأثر الاقتصادي لانخفاض عد السياح من وزارة السياحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل والبنك المركزي.