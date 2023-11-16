حالة من الذعر في الأوساط الإسرائيلية بعد رسائل لعنة العقد الثامن

وطنا اليوم:كشفت شرطة الاحتلال عن تلقي المستوطنين في فلسطين المحتلة خلال الساعات الأخيرة رسائل نصية شخصية تحتوي على اسم المواطن ومحتوى تهديد، كما يظهر في الصورة المرفقة.

ولم تكشف شرطة الاحتلال مصدر ورود هذه الرسائل، وقالت “إن هدف هذه الرسائل إلى خلق حالة من الذعر بين خلال فترة الحرب”.

وأظهرت ترجمة الرسالة التي قالت شرطة الاحتلال للمستوطنين إنها مزيفة، علما أنها طلبت منهم حظر الرقم المرسل لها!.

وطالبت شرطة الاحتلال المستوطنين عدم الرد على هذه الرسائل وتجاهلها، وحجب الرقم الذي تم إرسال الرسالة منه، بحسب بيان اصدرته.

وأعلنت شرطة الاحتلال استعدادها لاستخدام جميع الوسائل والأدوات المتاحة لها لتطبيق القانون الذي يحظر توزيع ونقل رسائل من هذا النوع، والتي تعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. وستُحاسب أي جهة تشارك في إثارة الذعر بين الجمهور خلال فترة الحرب.

وتقول الرسالة التي حملت مؤشرات على أن كتائب القسام أو جهات داعمة لها تمكنت من اختراق هواتف الاحتلال وإرسال الرسالة للمستوطنين.

وتقول الرسالة “لعنة العقد الثامن قادمة إليكم وستنال منكم ومن حكومتكم من خلالنا.. حان وقت القضاء عليكم.. أرضنا الفلسطينية ستكون حرة وجثثكم ستكون الجسر الذي نمر عليه نحو حريتنا.. الكذبة التي تدعيها حكومتكم بالانتصار هي مجرد طريقة لإخفاء هزيمتهم