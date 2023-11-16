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إسرائيل ترفض طلب زيارة من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

منذ 3 ساعات
إسرائيل ترفض طلب زيارة من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وطنا اليوم:رفضت إسرائيل اليوم الخميس، طلب زيارة من مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وسط قلق متزايد من تصاعد العنف في حربها مع حماس.
وبحسب وكالة يورونيوز، قالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف لوكالة فرانس برس ردا عن سؤال حول طلب تورك السماح له بزيارة إسرائيل، “إسرائيل ليست على علم بأي فائدة إضافية لزيارة المفوض السامي حاليا”


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