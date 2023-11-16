وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أنه من المُتوقع أن تتأثر منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط بما في ذلك الأردن يومي الأحد والاثنين القادمين، بأول مُنخفض جوي مُصنف لهذا الموسم.

وتوقع طقس العرب أن تطرأ تغيرات جذرية على الأجواء يومي الأحد والاثنين، بحيث يتحول الطقس تدريجياً ليُصبح عاصفاً وماطراً بوجه عام وفق التفاصيل الأولية التالية:

يوم الأحد 19-11-2023

– يقترب من المملكة نهاراً منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

– تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح.

– تهب على المملكة رياح نشطة تعمل على إثارة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

– تتكاثر السحب تدريجياً أثناء النهار وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهُطول الأمطار مع ساعات العصر وأواخر النهار بدءاً من المناطق الشمالية من المملكة.

– ومع ساعات ليلة الأحد/الاثنين: تعبر المملكة جبهة هوائية باردة لذا يتوقع أن يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً على فترات في شمال ووسط المملكة وتكون الأمطار غزيرة أحياناً وقد تترافق بحدوث العواصف الرعدية.

– تمتد فرصة الأمطار تدريجياً للمناطق الجنوبية في كل من الكرك والطفيلة وجبال الشراه.

يوم الاثنين 20-11-2023

– يستمر تأثر المملكة بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة.

– يكون الطقس بارداً وعاصفاً مع هُطول الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية.

– يتوقع تشكل موجة غبار كثيفة على الطرقات الصحراوية في جنوب وشرق المملكة