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نحو 12 مليون دينار إجمالي تبرعات الأردنيين لصالح غزة

منذ ساعة واحدة
نحو 12 مليون دينار إجمالي تبرعات الأردنيين لصالح غزة

وطنا اليوم:بلغ إجمالي التبرعات التي جمعت في الأردن لصالح قطاع غزة نحو 12 مليون دينار، وفق الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي الخميس، متحدثا عن “تكثيف” في إرسال المساعدات.
وقال الشبلي “محليا وصل مجموع التبرعات تقريبا 12 مليون دينار بما قيمته المواد العينية والمواد المادية حتى يتم إرسالها إلى غزة”، وذلك في تصريح للمملكة.
وأشار إلى “تكثيف في إرسال المساعدات “في هذه الأيام؛ نظرا لازدياد الاحتياج الآن سواء للمواد الطبية أو المواد الغذائية”.
وأرسل الأردن حتى الآن 6 طائرات تحمل مساعدات بحسب ما أكد الشبلي الذي قال، إن الطائرة المرسلة اليوم بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”: “شملت مواد طبية يتم إرسالها من خلال معبر رفح إلى الوكالة؛ ليتم توزيعها على المستشفيات هناك”.
وتحدث عن طلب متزايد على المساعدات خاصة مع دخول فصل الشتاء وتهجير عائلات من شمال القطاع إلى جنوبه، لذلك: “سنذهب في الأيام القادمة إلى المساعدات الإغاثية التي تتناسب مع مثل هذه الظروف


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