الشفاء بلا ماء .. الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش

وطنا اليوم:أكّد مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، أنّ “الجنود الإسرائيليين لا يزالون داخل المستشفى وأخذوا الجثث وفجروا خط المياه”، وأنّ “الدبابات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى”، وأنّه “لا يوجد أي مقومات للحياة داخل المستشفى”.

ولفت إلى أنّه “لدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح”، مشددًا على أنّ “المستشفى محاصر تمامًا والغذاء والماء نفدا والاحتلال ضرب الخط الرئيسي للمياه”، مضيفًا: “الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش”.

وأشار أبو سلمية إلى أنّ “هناك 4 من مرضى غسيل الكلى في النزع الأخير الآن بسبب عدم توفر الخدمات”، موضحًا أنّ “روايات الاحتلال الإسرائيلي بدخول أسلحة إلى المستشفى أو قسم الرنين المغناطيسي كاذبة”، معلنًا “أننا نصارع الموت دقيقة بدقيقة وكل ادعاءات الجيش الإسرائيلي كاذبة”، مشيرًا إلى أنّ “الاحتلال يحتجز الآن بعض العائلات داخل مخزن المستشفى”.

واكد ان الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش، نحن الآن في سجن كبير يُمنع عنه الماء والغذاء والدواء، ولن نترك المرضى مهما كان الثمن، فإما أن نعيش معها أو نموت معهم