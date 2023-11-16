الخلايلة يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة والضفة الغربية

وطنا اليوم:دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة، على شهداء غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك، في تعميم صدر عنه اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة