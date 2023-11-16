بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخلايلة يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة والضفة الغربية

منذ ساعتين
الخلايلة يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة والضفة الغربية

وطنا اليوم:دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة، على شهداء غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك، في تعميم صدر عنه اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:52

مال واعمال تقيم وقفة تضامنية بعنوان نشميات الاردن يتضامن من سيدات فلسطين

16:47

حدث في مركز وطني

16:45

نحو 12 مليون دينار إجمالي تبرعات الأردنيين لصالح غزة

16:21

الشفاء بلا ماء .. الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش

16:03

الاحتلال : الجيران سيكون لهم دور بغزة بعد الحرب

15:29

إيلون ماسك يتعرض لهجمة جديدة من إعلام الاحتلال بسبب منشور

15:19

إنجاز 93% من مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء

15:16

منظمة مافي مرمرة التركية تخطط لتسيير أسطول من المساعدات لغزة

14:49

الحبس 30 عاما لصاحب سوابق اعتدى على 3 سيدات بقصد السرقة

14:38

بين ليلة وضحاها ..مستشفى خاص ينهي خدمات 180 موظف دفعة واحدة

14:19

الفايز من إسطنبول: الاحتلال يرتكب أبشع جرائم الحرب والإبادة

14:16

الاحتلال يعلن سيطرته على المرسى المركزي في غزة ويدمر نصب مرمرة التذكاري

وفيات
وفيات الخميس 16-11-2023وفيات الأربعاء 15-11-2023الحاجة فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-11-2023وفيات الإثنين 13-11-2023