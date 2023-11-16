الاحتلال : الجيران سيكون لهم دور بغزة بعد الحرب

وطنا اليوم:قال رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ: «يفترض أن واشنطن وجيراننا بالمنطقة سيكون لهم دور في نظام ما بعد حرب غزة بالقطاع». أوضح: «يتعين الإبقاء على قوة في غزة لمنع حماس من الظهور في القطاع بعد الحرب». وتساءل: «إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا».

علينا أن نفكر فيما ستكون عليه الآلية. هناك أفكار كثيرة مطروحة. لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى”.

وأضاف للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و”جيراننا في المنطقة” سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع.

والأربعاء، قال بايدن إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وإن احتلال قطاع غزة سيكون “خطأ كبيرا”.

وتقول السلطة الفلسطينية إن قطاع غزة الذي تديره حماس منذ 2007 “جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

وفيما تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، لكنها لم تطرح خطة تفصيلية لتحدد من سيحكم القطاع بعد الحرب، وقال نتنياهو إن إسرائيل سيتعين عليها الاضطلاع بمسؤولية الأمن في القطاع لفترة غير محددة