منظمة مافي مرمرة التركية تخطط لتسيير أسطول من المساعدات لغزة

وطنا اليوم:تخطط منظمة “مافي مرمرة” التركية لإطلاق أسطول من السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض حاليا لعدوان إسرائيلي همجي.

وأعلنت المنظمة في بيان لها: “إننا ننطلق من جديد نحو غزة كحركة مدنية مستقلة، تنفيذا للقرار الذي اتخذناه مع أسطول الحرية الدولي الذي نحن عضو فيه”.

وكانت السفينة “مافي مرمرة” شاركت في أسطول الحرية لغزة 2010 واعترضها الاحتلال الإسرائيلي، وقتل عدة نشطاء أتراك كانوا على متنها، ما أدى إلى قطيعة بين أنقرة و”تل أبيب” استمرت لأعوام.

وعقد أعضاء تحالف أسطول الحرية اجتماعات في لندن للتخطيط للأسطول القادم من أوروبا إلى غزة، والذي من المقرر أن يبحر العام المقبل في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

وكتبت المنظمة على موقعها الرسمي على الإنترنت: “تظل أهدافنا حقوق الإنسان الكاملة لجميع الفلسطينيين.. على وجه الخصوص، حرية التنقل داخل فلسطين التاريخية وحق العودة

الى ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سيطرته على المرسى المركزي في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال وقال في بيان إنه “تم تحقيق السيطرة العملياتية على المرسى المركزي”.

وذكر أن ذلك جاء خلال عملية “مشتركة للقوات البحرية والمدرعة والهندسية، إلى جانب القوات الجوية”، مضيفا أنه جرى خلالها “تدمير نحو عشرة أنفاق”.

وأضاف أن قواته” أسقطت نصبا تذكاريا يمجد أحداث مرمرة عام 2010″