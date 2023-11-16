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الاحتلال يعلن سيطرته على المرسى المركزي في غزة ويدمر نصب مرمرة التذكاري

منذ 4 ساعات
الاحتلال يعلن سيطرته على المرسى المركزي في غزة ويدمر نصب مرمرة التذكاري

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سيطرته على المرسى المركزي في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال وقال في بيان إنه “تم تحقيق السيطرة العملياتية على المرسى المركزي”.
وذكر أن ذلك جاء خلال عملية “مشتركة للقوات البحرية والمدرعة والهندسية، إلى جانب القوات الجوية”، مضيفا أنه جرى خلالها “تدمير نحو عشرة أنفاق”.
وأضاف أن قواته” أسقطت نصبا تذكاريا يمجد أحداث مرمرة عام 2010″


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