الإحصاءات العامة: انخفاض معدل الإنجاب في الأردن

وطنا اليوم:رعى مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ندوة اطلاق التقرير الرئيسي لمسح ‏السكان والصحة الاسرية لعام 2023، والذي يعتبر المسح الثامن من سلسلة المسوح الديمغرافية التي ‏يتم تنفيذها في الأردن.‏

ويهدف هذا المسح إلى توفير بيانات شاملة و حديثة لتساعد متخذي القرار وراسمي السياسات في تقييم ‏وتحسين البرامج والسياسات الصحية الحالية في عدة مجالات صحية هامة، و تعتبر وزارة الصحة من اهم ‏الشركاء الاستراتيجيين المستفيدين من هذه البيانات في بناء قاعدة صحية شاملة تنطوي عليها رسم ‏السياسات الصحية على مستوى المملكة.‏

ويوفر المسح بيانات عن مستويات الإنجاب، والزواج، وتفضيلات الانجاب، ومعرفة واستخدام وسائل ‏تنظيم الأسرة، وممارسات الرضاعة الطبيعية، والتغذية، ووفيات الاطفال، كما يغطي المسح صحة الأم ‏والطفل، الوعي والسلوك فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة ‏جنسياً، وكذلك كلفة النفقات الصحية للأسرة،بالاضافة الى العنف الأسري الذي تواجهه السيدات اللاتي ‏سبق لهن الزواج. وللمرة الأولى من سلسلة هذا المسح يتم جمع بيانات حول الصعوبات الوظيفية ‏‏(الإعاقة) شملت كل عينة المسح البالغة(20,054) أسرة.‏

وتشير النتائج الى ان نسبة الاستجابة للأسر التي تمت مقابلتها قد بلغت 98% على المستوى الوطني، في ‏حين بلغت نسبة الاستجابة للسيدة المؤهلة في الفئة العمرية 15-49 سنة 97%. كما بلغت نسبة ‏الاستجابة للرجال ممن أعمارهم 15-59 سنة 90%.

وأظهرت النتائج الرئيسية أن معدل الانجاب في الأردن لعام 2023 على مستوى المملكة 2.6 طفل/ ‏سيدة في عمر الانجاب، حيث كان في المناطق الريفية أعلى منه في المناطق الحضرية (2.8 مقابل 2.6 ‏مولود لكل سيدة).

كما أظهرت النتائج انخفاضا في معدل الانجاب الإجمالي في الأردن منذ المسح السابق ‏‏2017-2018 من 2.7 الى 2.6 للعام الحالي.

وعلى مستوى المحافظات، تراوح معدل الانجاب الإجمالي ‏من 1.9 في العقبة إلى 3.1 في عجلون والمفرق. وكان معدل الانجاب بين النساء اللاتي يسكن في مخيمات ‏اللاجئين السوريين أعلى مقارنة بمن لا يعشن في تلك المخيمات (4.9 و3.9 طفل لكل سيدة، على ‏التوالي).‏

أما بخصوص رعاية الأم بينت النتائج ان 97% من السيدات قد حصلن على رعاية ما قبل الولادة من ‏أخصائي صحي (طبيب، ممرضة، أو قابلة) وحصلت 18% فقط من السيدات على حقنة الكزاز المطلوبة ‏لتوفير الحماية الكاملة لآخر ولادة خلال السنتين السابقتين للمسح. وأكثر من 99% من الولادات الحية ‏خلال السنتين السابقتين للمسح تمت في مرفق صحي.‏

وفيما يتعلق بوفيات الاطفال اظهرت النتائج ان هناك 14 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية، وبلغ معدل ‏وفيات الأطفال دون 12 شهر حالة وفاة واحدة لكل 1000 طفل، في حين بلغ المعدل الإجمالي لوفيات ‏الأطفال دون سن الخامسة 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي. وبلغ معدل وفيات الأطفال حديثي ‏الولادة 9 وفيات لكل 1000 مولود حي، وبلغ معدل وفيات ما بعد الولادة 6 وفيات لكل 1000 مولود ‏حي.‏

وبشكل عام هناك انخفاض في معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة مع مرور الوقت، من 21 حالة وفاة ‏لكل 1000 مولود حي في عام 1990 إلى 9 وفيات لكل 1000 مولود حي في عام 2023. وخلال نفس ‏الفترة، انخفض معدل وفيات الرضع من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، في حين انخفض ‏معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023. ‏وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 39 إلى 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي.‏

ومن ناحية الصعوبات الوظيفية فقد اظهرت النتائج ان 16% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 ‏سنوات أو أكثر يعانون من بعض الصعوبات في واحد على الأقل من مجالات الأداء الستة، فيما يعاني 4% ‏من السكان من صعوبة كبيرة في أداء وظائفهم أو لا يمكنهم أداء وظائفهم على الإطلاق وكانت النسبة هي ‏الأعلى بين من يبلغون 60 عامًا فما فوق بنسبة (19%). وكانت صعوبة الرؤية هي الصعوبة الأكثر شيوعًا ‏‏(9٪)، تليها صعوبة المشي أو صعود الدرج (7٪) وصعوبة التذكر أو التركيز (4٪).‏

ويعاني ما يقرب من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا من فقر الدم، بما في ذلك ‏‏19% يعانون من فقر الدم الخفيف، و13% يعانون من فقر الدم المعتدل، وأقل من 1% يعانون من ‏فقر الدم الشديد. كما بقي معدل انتشار فقر الدم بين الأطفال الأردنيين دون تغيير إلى حد كبير بين عامي ‏‏2002 و2023، حيث انخفض بشكل طفيف من 34% إلى 32%.‏

وفيما يتعلق بفقر الدم بين السيدات فقد اظهر المسح ان 32% من السيدات مصابات بفقر الدم، بما ‏في ذلك 17% يعانين من فقر الدم الخفيف، و14% يعانين من فقر الدم المتوسط، و1% يعانين من فقر ‏الدم الشديد، كما ارتفعت نسبة فقر دم السيدات من 26% في عام 2002 إلى 43% في الفترة 2017-‏‏2018 قبل أن تنخفض إلى 32% في عام 2023.‏

وتم تمويل المسح من قبل الحكومة الأردنية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (‏USAID‏)، ومنظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (‏UNFPA‏)، ومنظمة الصحة ‏العالمية (‏WHO‏)، وبرنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏).كما قدمت ‏ICF‏ المساعدة الفنية من خلال برنامج ‏DHS، وهو مشروع تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويقدم الدعم والمساعدة الفنية في تنفيذ ‏المسوحات السكانية والصحية في البلدان في جميع أنحاء العالم