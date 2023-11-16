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الأردن بالمرتبة 56 حسب مؤشر الفساد العالمي من أصل 196 دولة

منذ ساعة واحدة
الأردن بالمرتبة 56 حسب مؤشر الفساد العالمي من أصل 196 دولة

وطنا اليوم:أوضح تقرير لشركة “GRP” Global Risk Profilg المهتمة بإجراء دراسات بحثية واستقصائية حول مؤشر الفساد العالمي أن الأردن احتل المرتبة 56 على مستوى 196 دولة تم قياسها العام الحالي 2023 .
وبيّن التقرير أن نتائج مؤشر الفساد العالمي يعتمد على 11 مصدرًا لجميع البيانات هي الأمم المتحدة ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، البنك الدولي ، مجموعة العمل المالية ، منظمة الشفافية الدولية ، المبادرة العالمية ، منظمة مشروع العدالة العالمية ، وحدة الاستخبارات الاقتصادية “EIU” معهد بازل للحوكمة ، شركة الموازنة الدولية “IPB” والمنتدى الاقتصادي العالمي .
وتحدث التقرير عن آلية قياس المؤشر فبيّن أنها تعتمد على أربع مؤشرات لقياس الفساد هي :
حالة التصديق على الاتفاقيات الرئيسية ولها 15% ومصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة ، مستوى الفساد العام المتّصور ولها 25.5% ومصدره مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، بيانات البنك الدولي ، بيانات منظمة مشروع العدالة العالمي ، تجربة الفساد في القطاعين العام والخاص ولها 17% ومصدرها مقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية ، البارومتر ، ومسح المؤسسات الذي يجريه البنك الدولي ، وأخيرًا مجموعة مختارة من خصائص الدولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفساد ولها 42.5% .


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