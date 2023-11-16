لجان المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية تستنكر الاعتداء على المستشفى الأردني الميداني

وطنا اليوم:ان الاعتداء على المستشفى الأردني الميداني في غزة يعتبر جريمة وحشية نكراء استهدفت كوادر طبية اردنية تابعة للقوات المسلحة الأردنية التي طالما قدمت البطولات والتضحيات والشهداء دفاعا عن فلسطين والاشقاء الفلسطينيين.

وهذا المستشفى الذي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين باستمرار عمله في إغاثة أشقائنا المرابطين في غزة وقام جلالته بالإيعاز بإمداده بالمساعدات الإنسانية اللازمة سيبقى عاملا رغم الظروف الصعبة المحيطة بهم.

ان هذا العمل الجبان لن يثني الاردن عن مساندته لغزة في مثل هذه الأوضاع العصيبة فهذا المستشفى حمل أعظم رسالة إنسانية طبية ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم صمود أهلنا في غزة منذ عام 2009 ليقدم لهم العون الطبي على مر الحروب التي استهدفت الأشقاء، وأن ما قام به العدو الصهيوني باستهدافه للكادر الطبي الأردني النبيل لا يدل الا على فشله ورفضه لمواقف الأردن المشرفة والتي عرته وكشفت وحشيته أمام العالم بأسره.