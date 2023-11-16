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استشهاد 3 فلسطينيين نفذوا عملية وأصابوا 7 مستوطنين عند حاجز النفق قرب بيت لحم

منذ ساعتين
استشهاد 3 فلسطينيين نفذوا عملية وأصابوا 7 مستوطنين عند حاجز النفق قرب بيت لحم

وطنا اليوم:أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، النار على ثلاثة شبان فلسطينيين عند حاجز النفق (الولجة) قرب بيت لحم ما أدى إلى استشهادهم بحسب مصدر طبي.
وأفاد بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشبان بعد إطلاقهم النار صوب مستوطنين وإصابة 7 منهم، بينهم حالة في حالة حرجة.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن ثلاثة فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار، كانوا قد وصلوا بمركبة إلى الحاجز وفتحوا النار على الجنود والمستوطنين.
وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي لاحقا إن عملية وقعت على معبر النفق في القدس المحتلة، نفذها 3 فلسطينيين وقد تم استهدافهم على يد قوات الأمن المتواجدة في المكان، وذلك بعد وصولهم بسيارة إلى المعبر وفتحهم النار. وأصيب 7 مستوطنين بإصابات متفاوتة وتم نقلهم للعلاج.
وأضافت شرطة الاحتلال أن قوات من الشرطة وحرس الحدود معززة وصلت المكان وتقوم بأعمال تمشيط، فيما تم إغلاق المعبر.
وأفاد الإسعاف لدى الاحتلال الإسرائيلي بأنه جرى نقل 4 مستوطنين أصيبوا بالعملية إلى عدد من مستشفيي هداسا عين كارم وشعاري تسيديك، من بينهم شاب (20 عاما) في حالة خطيرة جدا بسبب فقدان الوعي، واثين في حالة متوسطة (شابة 20 عاما، وشاب 32 عاما)، وشاب آخر يبلغ من العمر حوالي 20 عاما


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