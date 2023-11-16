الأردن يرسل طائرة مساعدات سادسة إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، طائرة مساعدات طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، في بيان، إن هذه الطائرة السادسة التي يرسلها الأردن، وهي تحمل مواد طبية ليتم تسليمها إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع، موضحا أنه سيتم تسليم هذه المساعدات من خلال معبر رفح في جمهورية مصر العربية في مطار العريش للهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.

وأشار إلى تكاتف الجهود من جميع الجهات العاملة في القطاع الإنساني بالمملكة، لإيصال الدعم لأهلنا في غزة ومن خلال التعاون مع مختلف المنظمات الدولية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز و إرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني: www.jhco.org.jo.