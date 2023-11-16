وزارة الخارجية الأردنية تلبي مناجاة أم فلسطينية

وطنا اليوم:وصلت الخميس سيدة فلسطينية وأم لطفلين أردنيين إلى المملكة، قادمة من مصر بعد إجلائها من قطاع غزة المحاصر، بعد متابعة مركز عمليات وزارة الخارجية شؤون المغتربين.

وفي التفاصيل، تابع مركز العمليات في وزارة الخارجية بمعاناة السيدة ومنعت من مرافقة أبناءها خلال عمليات الإجلاء من مغادرة قطاع غزة في 2 تشرين الثاني 2023 إلى مصر.

وتابع المركز أوضاع السيدة مع الجهات المعنية، حيث جرى التواصل معها لجمع المعلومات المطلوبة لتجهيز وثيقة سفر تساعدها للمغادرة برفقة أبناءها من قطاع غزة باتجاه مصر ثم نقلها وأطفالها للأردن.

وزارة الخارجية، أكدت تجهيز الأوراق المطلوبه (وثيقة سفر) بعد إجلائها من غزة لعودتها للأردن، حيث يرافق السيدة في عملية الإجلاء أطفالها الاثنين، وذبك وفق المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، عبر منصة (إكس) إنه “بعد متابعة وجهود مستمرة من مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استطعنا، بحمد الله، تلبية مناجاة هذه الأم وأولادها وإخراجهم من قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث استقبلهم فريق السفارة الأردنية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة أمام المعبر وتم إخلائهم إلى القاهرة وتأمين عودتهم إلى المملكة، حيث سيصلون اليوم. وبعون الله سنستمر بتنفيذ توجيهات جلالة الملك حتى إخراج آخر أردني في غزة وتأمين عودته إلى المملكة”