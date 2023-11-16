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تراجع كبير على طلب المواد الغذائية في المملكة منذ بدء العدوان على غزة

منذ ساعتين
تراجع كبير على طلب المواد الغذائية في المملكة منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:اكد تجار مواد غذائية ان الطلب على المواد الغذائية تراجع منذ بدء الحرب على غزة وحتى امس بنسب تجاوزت ال 60% تقريبا.
وعزا التجار في تصريح تراجع الطلب على المواد الغذائية الى عدة عوامل اهمها تطورات احداث الحرب على غزة والتي انعسكت على العامل النفسي للاسر الاردنية اضافة الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
واكد المستورد مصطفى خرفان ان الطلب على المواد الغذائية شهد تراجع ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة وحتى امس مبينا ان نسبة التراجع في الطلب على المواد الغذائية تجاوزت نسبة 60 بالمئة.
وبين خرفان ان التراجع في الطلب يعود الى العامل النفسي لدى الاسر الاردنية والذي انعكس على مشترياتهم اضافة الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين خلال السنوات الاخيرة والتي انعكست على الطلب العام.
وذكر خرفان ان المواد الغذائية تشهد حالة من الاستقرار في اسعارها مبينا ان بعض انواع الحبوب ارتفعت اسعارها في بلاد مناشئها الشهر الماضي ومنها مادة الحمص ومادة العدس.
واكد التاجر وليد الظاهر ان الطلب على المواد الغذائية تراجع منذ بدء الحرب على غزة وحتى امس بشكل ملحوظ مبينا ان الاسواق تشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية.
وبين الظاهر ان تراجع القدرة الشرائية وتطورات الحرب على غزة انعكست على مستوى انفاق الاسر وعلى مشترياتهم.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية* 120.6 نقاط في تشرين الأول 2023، بتراجع قدره 0.7 نقاط (0.5 في المائة) عن مستواه المسجّل في أيلول، ليواصل بذلك اتجاهه النزولي ويراوح 14.8 نقاط (10.9 في المائة) دون مستواه المسجّل في الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس التراجع الطفيف المسجّل في تشرين الأول انخفاض مؤشرات أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم، فيما عاد مؤشر منتجات الألبان إلى الارتفاع.


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