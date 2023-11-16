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الميثاق من الرمثا: نعلي صوتاً سياسياً موحداً رافضاً للحرب على غزة و داعماً لجهود الأردن بقيادة الملك و مستنكراً لاستهداف محيط المستشفى الميداني

منذ 4 ساعات
الميثاق من الرمثا: نعلي صوتاً سياسياً موحداً رافضاً للحرب على غزة و داعماً لجهود الأردن بقيادة الملك و مستنكراً لاستهداف محيط المستشفى الميداني

وطنا اليوم:ضمن سلسلة الحواريات السياسية المسانده للأشقاء في غزة نظم حزب الميثاق الوطني أمس الاربعاء حوارية سياسية في الرمثا حول مستجدات الأوضاع في غزة و دور الأحزاب السياسية بحضور نخبة من منتسبي الحزب وطلاب الجامعات و أعضاء من مجلس بلدية الرمثا و الكتاب و الاعلاميين والتي جرت بقاعة مقر الحزب في الرمثا .
وتحدثت الدكتورة روان الحياري مساعد الامين العام لشؤون الثقافة الحزبية و الوطنية عن تفاقم الكارثة الانسانية في غزة و تداعياتها السياسية و الأمنية و الصحيه و جرائم الحرب وسط الصمت الدولي

و أشارت الى الموقف المتقدم للاردن والسياسة الخارجية الاردنية بقيادة جلالة الملك و أثر الخطاب السياسي الاردني العابر للقارات في اعادة التوازن للموقف الدولي بقوة طرحه و مضمونه الذي يوحد الانسانيه و يدعو إلى احترام القوانين الدولية و يظهر مجريات ما يحدث على الاراضي الفلسطينية ، حيث بات العالم و كأنه في جزر معزولة و بمنئى عن حقه في ايصال روايته و معاناته
علاوة على تفاوت الامتثال للقوانين الدولية و القوانين الدولية الانسانية.

كما أضافت الحياري الى أن الأردن اعتاد التحديات المستمره التي يخرج منها كل مره أقوى بفضل الوعي السياسي للشعب الأردني المتحضر و التفافه حول القيادة الهاشمية الحكيمة و جيشنا العربي و أجهزتنا الأمنيه التي كانت و ما زالت على الدوام السند للحق و الحقوق الإنسانيه و إنفاذ سياده القانون و حفظ السلام

و نوهت الى أن الأردن أجاد استثمار سياسته الخارجية و علاقاته الدبلوماسيه في كسر الحصار و إيصال المساعدات الطبيه للأشقاء في القطاع
كما أشادت بقرار مراجعة الاتفاقيات و المعاهدات مع إسرائيل بما يخدم مصالح الأردن العليا
كما اشارت إلى مقال جلالة الملك الهام المنشور على الواشنطن بوست أمس
وسلطت الضوء على جهود الحزب وبرامجه وخطة سيره و نشاطاته السياسية التي قام بها مؤخرا .

كما تحدث مساعد الامين العام لشؤون العمل السيد ضيف الله ابوعاقوله التظاهرات السلميه للتعبير عن الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزه و جهود الحزب في هذا الاطار

هذا و قد دار حوار سياسي شارك فيه الحضور من أعضاء الحزب و الفعاليات الشعبيه المؤازرة و استنكر المنتدين بالإجماع استهداف المستشفى الأردني الميداني هذا و قد أدار الحوار السيد أحمد الشقران رئيس فرع ميثاق الرمثا

 


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