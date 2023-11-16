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الاحتلال يقصف آخر مطحنة عاملة في غزة ويخرجها عن الخدمة

منذ 4 ساعات
الاحتلال يقصف آخر مطحنة عاملة في غزة ويخرجها عن الخدمة

وطنا اليوم:أفاد تقرير صدر عن الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا) بأن مطحنة السلام في دير البلح تعرضت للقصف والتدمير ، والتي كانت آخر مطحنة عاملة في غزة.
وقالت أوتشا في تقريرها اليومي إن “تدمير المطحنة يعني أن الدقيق المنتج محليا لن يكون متاحا في غزة في المستقبل المنظور”.
وقال التقرير إن القوات الإسرائيلية اعتقلت بعض النازحين الفارين عبر “الممر” الذي خصصه الاحتلال لهم، مضيفا أن هناك تقارير نقلا عن شهود عيان عن تعرض بعض النازحين للضرب والتجريد من ملابسهم.
ويوم الثلاثاء، أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة تفتيش غير مأهولة؛ للطلب من النازحين إظهار بطاقات هويتهم والخضوع لما يبدو أنه فحص للتعرف على الوجه”.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في غزة أصبحوا نازحين، بما في ذلك حوالي 813 الف نازح يقيمون في 154 ملجأ للأونروا.
وبهذا الخصوص، قال التقرير إن ملاجئ الأونروا تستوعب أعدادا أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية، ما يؤدي الاكتظاظ إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، ويثير المخاوف البيئية والصحية


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