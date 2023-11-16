التعليم العالي: التقدم للمنح الدراسية الهنغارية مجاني

وطنا اليوم:أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، أن تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الجمهورية الهنغارية، عبر موقع المنحة الهنغارية لا يتطلب دفع أي مبالغ مالية.

وأكدت الوزارة للطلبة الأردنيين الراغبين بتقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الجمهورية الهنغارية الصديقة للعام الدراسي 2024-2025، بأن عملية تقديم الطلبات عبر موقع المنحة الهنغارية (stipendiumhungaricum.hu) لا يتطلب دفع أي مبالغ مالية.

وقالت الوزارة، إن الموقع سهل الاستخدام، ويتيح للطالب تعبئة الطلب بنفسه ضمن خطوات واضحة ومحددة.

وأشارت إلى أن عملية الترشيح الأولي ستتم عن طريق الوزارة، والقبول النهائي سيتم عن طريق الجهة المانحة (المنحة الهنغارية) دون تدخل أي جهات أخرى أو مكاتب خدمات جامعية