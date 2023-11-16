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مسؤول أمريكي يكشف: الاحتلال يريد تجريف شمال غزة

منذ 3 ساعات
مسؤول أمريكي يكشف: الاحتلال يريد تجريف شمال غزة

وطنا اليوم:نقلت NBC عن مسؤول أميركي قوله، إن حكومة نتنياهو تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية؛ ونعارض ضم أو اقتطاع أو تخفيض أراض في غزة.
وقال إن الخلافات تحتدم مع حكومة نتنياهو التي لا تفعل ما هو مطلوب لتجنب مقتل المدنيين.
وأضاف: نرفض فكرة المنطقة العازلة في غزة ونعارض أي مخطط من شأنه تقويض حل الدولتين؛ وما زلنا نملك تأثيرا على حكومة نتنياهو لكن الوقت يضيق
الى ذلك قال برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، إن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، محذرا من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع في ظل عدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين عليا زكي، الأربعاء، إن الناس في غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع، نظرا لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام والتغذية.


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