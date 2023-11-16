مصدر مسؤول: إسرائيل عمدت على استهداف المستشفى الميداني الأردني

وطنا اليوم:قال مصدر مسؤول إنه وبعد إصرار الأردن على إدامة عمل المستشفى الميداني الأردني غزة/76 من خلال الإنزالات الجوية للمواد الطبية واللازمة لضمان استمرارية عمله بإصرار وعزيمة، عمدت إسرائيل على الاعتداء على المستشفى لدفع الأردن لوقف الخدمة الصحية المقدمة للأشقاء في غزة ضمن مسلسل اعتداءاتها على جميع مستشفيات القطاع.

وأكد المصدر أن ساعات فقط فصلتنا عن إشاعات استخدام المستشفى الميداني الأردني كمركز تجسس على المقاومة ثم الاعتداء الإسرائيلي السافر على كوادر المستشفى ما يشير بوضوح إلى مصدر التضليل الإعلامي الذي واجهه المستشفى الأردني