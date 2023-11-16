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مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة آخرين بمعارك شمال غزة

منذ 5 ساعات
مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة آخرين بمعارك شمال غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين في المعارك الدائرة شمالي غزة، تزامنا مع الغارات الغاشمة التي تشنها على مختلف قطاع غزة.
وترتفع حصيلة عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية على القطاع إلى 51 قتيلا.
وتتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ41، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يفرض الحصار الكامل، وسط افتقار أهالي القطاع لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية وصلت تبعاتها إلى العالم.
وفي جديد وحشية الاحتلال، فقد اقتحمت قواته لمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي جنوبا، عقب محاصرته بالدبابات، على وقع حالة الخوف والهلع التي سيطرت على المتواجدين فيه.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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