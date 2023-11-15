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اطفال الاردن يسلمون (يونيسف) رسالة تطالب بوقف العدوان على غزة

منذ ساعتين
اطفال الاردن يسلمون (يونيسف) رسالة تطالب بوقف العدوان على غزة

وطنا اليوم:تسلم ممثل منظمة الامم الامتحدة للطفولة(يونيسف) فيليب دوامل من اطفال الاردن رسالة تطالب بوقف العدوان على غزة وتوفير الحماية لاطفال القطاع.
جاء ذلك لدى استقبال دوامل مجموعة من الاطفال الاردنيين الذين شاركوا في مسيرة نظمتها نقابة الاطباء وانطلقت من مجمع النقابات المهنية الى مكتب اليونسيف في الشميساني.
واجرى دوامل حوارا مع مجموعة من الاطفال واكد لهم موقف (يونيسف) الداعم لحقوق اطفال غزة بالحياة والصحة والامان.
كما اكد انه يضم صوته لاصواتهم بطلب وقف اطلاق النار وفتح المعابر للمساعدات اللازمة لاستمرار الحياة في غزة.
وطالب الاطفال ان يستمروا في ايصال اصواتهم وان اليونيسيف هي بيتٍ كل طفل على هذه الارض.
وكان نحو 800 طفل قد شاركوا في المسيرة التي تمت بدعوة من نقابة الاطباء
للتضامن مع الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وادانة عدوان الاحتلال على القطاع.


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