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#عاجل الجيش يعلن إصابة 7 من كوادر المستشفى الأردني في غزة

منذ ساعتين
#عاجل الجيش يعلن إصابة 7 من كوادر المستشفى الأردني في غزة

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الأربعاء، إن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليها.
وقال المصدر إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين.
وقال الناطق الرسمي إن القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.
وقال الناطق الرسمي بأنه تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين


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