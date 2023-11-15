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أردوغان يذكر بشارلي إيبدو ويدعو قادة العالم للمشي لأجل غزة

منذ 3 ساعات
أردوغان يذكر بشارلي إيبدو ويدعو قادة العالم للمشي لأجل غزة

وطنا اليوم:دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعماء العالم لمسيرة من أجل غزة.
وقال أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية: “في السابق سِرنا كرؤساء في مظاهرة من أجل رفض هجوم شارلي إيبدو في باريس، الذي قتل فيه 22 شخصا”.
مضيفا: “لكن قادة العالم الآن يصمتون أمام مشهد قتل إسرائيل آلاف المدنيين
لذلك أنا أدعوا الرؤساء للمشي من أجل غزة”، مشيرا إلى أن “المسألة باتت واضحة أنها مسألة الهلال والصليب، وحقيقة هؤلاء ظهرت تماما الآن”.
يذكر أن حوالي 50 من قادة العالم شاركوا في يناير عام 2015 إلى جانب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في مسيرة للتنديد بالهجوم على صحيفة شارلي إبدو، الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين، وللتعبير على ضمان حرية الصحافة والتعبير.


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