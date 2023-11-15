ولي العهد يزور سلاح الجو ويثني على الإنزال الجوي للمساعدات

وطنا اليوم:أثنى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لدى زيارته سلاح الجو الملكي، على الجهود الكبيرة لطواقم طائرتي سلاح الجو خلال الإنزال الجوي للمساعدات الطبية إلى موقع المستشفى الميداني الأردني في غزة، لتمكينه من مواصلة تقديم خدماته للأشقاء الفلسطينيين هناك.

ونقل سمو ولي العهد اعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بنسور ومرتبات سلاح الجو الملكي وجاهزيتهم في تنفيذ مهامهم