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اتفاقية لتوسيع قنوات نقل البريد الخاص بين الأردن والسعودية

منذ ساعتين
اتفاقية لتوسيع قنوات نقل البريد الخاص بين الأردن والسعودية

وطنا اليوم:وقعت شركتا البريد الأردني، والسعودية “جي اف اس” اكسبريس للخدمات اللوجستية اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون، تنفيذا لاتفاقيات التعاون الموقعة بين الأردن والسعودية.
ووقع الاتفاقية مدير عام شركة البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب، والرئيس التنفيذي لشركة “جي اف اس” اكسبريس المهندس مشاري الداخل، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود.
‎وبحسب بيان لشركة البريد، قالت الطيب إن الاتفاقية تأتي تنفيذا لمخرجات التجارة الإلكترونية، ما يعزز تطوير الخدمات البريدية المقدمة للمتعاملين مع الشركتين، ويوسع القنوات اللوجستية المتاحة لنقل البريد الخاص بين الأردن والسعودية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية ستمكن شركة “جي اف اس” من استخدام مركز التبادل الدولي التابع لشركة البريد الأردني لشحناتها البريدية الواردة للأردن، بما يتفق مع أيام العمل الرسمية في الأردن.
‎من جهته، أكد الداخل حرص شركة “جي اف اس” على التعاون مع شركة البريد الأردني باعتبارها مشغلا عاما للبريد بالمملكة


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