الأردن يسلم الهلال الأحمر المصري 12 طنا من المواد الغذائية المرسلة لغزّة

وطنا اليوم:أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أنها سلمت، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحمل 12 طنا من المواد الغذائية إلى الهلال الأحمر المصري، والمرسلة لأهلنا في غزة.

وقالت الهيئة إن العمل جار على إدخال المساعدات الأردنية إلى غزة عبر معبر رفح ليتم توزيعها من خلال الجهات المسؤولة في القطاع.

وصباح اليوم أعلنت الهيئة عن إرسال طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية لأهلنا في غزة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو الملكي والأجهزة الأمنية.

ووصل عدد الطائرات التي جرى إرسالها إلى الأهالي في غزة منذ بدء الأحداث إلى خمس طائرات تحمل المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية.

وقال أمين عام الهيئة حسين الشبلي: “تعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعلى مدار الساعة بتجهيز وإرسال المساعدات، باذلين أقصى جهدنا لتكثيف عملية إرسال المساعدات إلى أهلنا في غزة، والتي نؤكد استمرارها وسعينا في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة ضمن الظروف التي يمرون بها”.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo