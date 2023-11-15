في خطوة غير مسبوقة وتبشر بشفافية ونزاهة، الأمانة العامة لحزب إرادة تشكل لجنة محايدة لوضع خطة ومعايير الترشح للإنتخابات النيابية… فيديو

وطنا اليوم:في خطوة تشير إلى الشفافية وتكافؤ الفرص، قام حزب إرادة والذي يؤكد على جديته يوما بعد يوم بتشكيل لجنة محايدة لوضع خطة عمل ومعايير إختيار مرشحي الحزب للإنتخابات النيابية القادمة سواء على القائمة الحزبية/ الوطنية أو على الدوائر المحلية والتوصية بذلك للجنة العليا للترشيحات على ضوء النظام الأساسي للحزب، و بهدف إتاحة الفرص المتساوية أمام جميع أعضاء الهيئة العامة وفق معايير النزاهة و الشفافية والعدالة، إضافة الى ضرورة اختيار المرشحين الذين لهم فرص أكبر للنجاح، على أن يكونوا قادرين على تمثيل الحزب و تبني مبادئه وبرنامجه و أولوياته والدفاع عن مواقفه حال نجاحهم ولتعزيز ثقة الهيئة العامة بحزبهم ونهجه ومنهجيته المختلفة والتي هي وفقا لأفضل الممارسات، قررت الأمانة العامة تشكيل لجنة خطة عمل ومعايير الترشح للإنتخابات النيابية وفق المعايير و الضوابط التالية:

1. تتكون اللجنة من الذوات المشهود لهم بالخبرة و الكفاءة في مجالات عملهم الحالي أو السابق و مجال عمل اللجنة والخبرات التي تحتاجها ، اضافة الى عدم رغبتهم بالترشح للإنتخابات النيابية القادمة هم و أقراباؤهم من الدرجة الأولى.

2. تكون اللجنة محلفة من خلال القسم الخاص التالي :

” أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكلة الي بأمانة و نزاهة و حياد دون النظر لأي اعتبارات جغرافية أو ديموغرافية أو شخصية، وبما يحقق مصلحة الوطن وحزب إرادة وأن أكون عند حسن ظن الهيئة العامة للحزب ، و أن التزم بالمحافظة على سرية جميع المعلومات التي تصلني أو أطلع عليها بحكم عملي في اللجنة و بأية قرارات أو توصيات تصدر عن اللجنة لحين صدورها رسمياً على ضوء الدراسات الموضوعية التي تجريها اللجنة”.

ويتم تعميم قسم اللجنة على الهيئة العامة بفيديو مصور لتعزيز ثقة الهيئة العامة بحزبهم ودحضاً لأي اشاعات .

3. يلتزم أعضاء اللجنة بالتوقيع على نموذج تعهد بعدم الترشح هم واقرباؤهم من الدرجة الأولى ويتضمن النموذج اقرار بعدم وجود تضارب مصالح.

4. تتولى اللجنة المهام التالية :

1. وضع خطة عمل زمنية لمراحل الإعداد للإنتخابات النيابية.

2. إعداد معايير بحيث يتاح لأي من أعضاء الحزب التقدم بطلب ترشح داخلي على أساسها ( معايير للترشح على القائمة الوطنية/ الحزبية وأخرى للترشح على الدوائر المحلية ، مع إعداد وزن لكل معيار .

3. التعاون و التنسيق مع فريق الإعلام و الإتصال لإعداد دليل للترشح يتضمن ما يلي :

-آلية تقديم طلبات الترشح داخلياً على القائمة الوطنية/ الحزبية وكذلك على الدوائر المحلية.

-معايير تقييم طلبات الترشح داخلياً على القائمة الوطنية/ الحزبية وكذلك على الدوائر المحلية.

-مراحل تقييم طلبات الترشح على القائمة الوطنية/ الحزبية وكذلك على الدوائر المحلية.

بدءاً بمرحلة الإعلان عن فتح باب الترشح داخلياً ، مروراً بنقديم الطلبات و انتهاءً بتقديم التوصيات للجنة العليا للترشيحات، متضمنة الجدول الزمني لكل مرحلة.

– نماذج تقديم طلبات الترشح الداخلي على القائمة الوطنية/ الحزبية وكذلك على الدوائر المحلية.

4. التنسيق مع فريق الإعلام و الإتصال الذي سيتولى مهمة إعداد وتنفيذ حملة إتصال و إعلام لأعضاء الأمانة العامة بهدف توعيتهم بالمعايير و آلية التقديم و التقييم و مراحله ، لضمان وصول المعلومات اللازمة لكافة الأعضاء وفق الجدول الزمني المناسب.

5. تحديد الأسس و المعايير لأي تحالفات إنتخابية على مستوى الدوائر المحلية مع أحزاب أخرى أو مرشحين مستقلين.

5. تتشكل اللجنة (والتي تم الابتعاد بها عن الجغرافيا وتم التركيز فقط على المواصفات والخبرات المطلوبة)، برئاسة عضو الحزب رئيس دائرة الأحوال المدنية الأسبق اللواء المتقاعد/ مروان محمد علي القطيشات، وعضوية كل من:

– معالي الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي

– معالي المهندس مالك “الخوري بولس” بطرس حداد

– نائب نقيب المهندسين/ المهندس فوزي ابراهيم عبد الرحيم مسعد

– المحافظ السابق/ الدكتور فيصل حمادة سعود الفواز

– عضو مجلس نقابة المحامين/ الدكتور إياد احمد محمود البطاينة

– سعادة النائب السابق السيد/ علي صالح ابراهيم بني عطا

– السيد/ محمد عبدالله علي البستنجي

– الدكتور عقاب عبد العزيز عبد المهدي أبو وندي

– الدكتورة منال حسن محمد جرار

– المهندس ماهر هاني مهران الخياط

– الدكتور عبدالفتاح زهير عبدالفتاح العبداللات

– المهندس محمد فاروق فهد خضر البوريني

– السيد نضال عصام فخر الدين البخاري

– السيد عبدالله مصطفى عبدالله السعود

– المهندس أيمن غسان ياسين الكنجي

– الآنسة/ انتصار ابراهيم ناجي الجعافرة

هذا وعقدت – التي تم منحها فترة شهر لإنجاز مهامها- بعقد إحتمعها يوم الإثنين من هذا الأسبوع حيث قام رئيس اللجنة والأعضاء بأداء القسم الوارد بالقرار وبثه بفيديو تم توجيهه للهيئة العامة.