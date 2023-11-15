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تفاصيل جديدة حول المستشفى الميداني الأردني في نابلس

منذ 4 ساعات
تفاصيل جديدة حول المستشفى الميداني الأردني في نابلس

وطنا اليوم:قال مصدر إن المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس سيقام على مساحة 6 دونمات، ومن المفترض أن يتسلمه المعنيون من الأردن خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة، بعد انتهاء عمليات التجريف وتجهيزها ومن ثم البدء بإنشاء المستشفى.
وعن أسباب اختيار مكان إقامة المستشفى في منتزه جمال عبد الناصر غرب المدينة قال رئيس بلدية نابلس المهندس سامي حجاوي إن اختيار الموقع تم من الجهة الأردنية وذلك بعد أن قدمت البلدية مجموعة خيارات من الأراضي في مختلف مناطق المدينة حيث وقع الاختيار على منطقة فارغة بجوار المنتزه وقريب من مركز حمدي منكو الثقافي ومدرسة الوكالة.
وتابع: “الاختيار جاء لاعتبارات أمنية ولوجستية، بحيث يكون بعيدا عن نقاط التماس والمواجهة مع قوات الاحتلال”.
وشدد ان المشفى الميداني سيخدم المحافظة وشمال الضفة الغربية وسيكون فيه 18 جراحا متخصصا على درجة عالية من الاختصاص
وتوقع أن يضم الطاقم الطبي ما بين 60 – 70 طبيب وممرض بشكل دائم فيما سيزيد الطاقم ليصل إلى 120 طبيب واداري وممرض.
ونفى أن تكون الأوضاع السياسية الساخنة التي تمر بها المدينة سببا لإقامة المشفى، معتبرا أن المدينة تمر منذ فترة طويلة باقتحامات يومية.
وقال إنه وبعد أن تنجز آليات البلدية عملية تجهيز الأرض خلال 24 ساعة ستكون المنطقة جاهزة لاستقبال القاطرات التي تحمل المستشفى حيث يمكن أن تصل المدينة خلال يوم أو يومين


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