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جيش الاحتلال يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة

وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلى فجر مبنى المجلس التشريعى فى غزة، وذلك بعد احتلاله من قبل لواء غولانى.
الى ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن قوات الاحتلال أعدمت بشكل مباشر عائلات حاولت الخروج من مجمع الشفاء الطبي في القطاع.
وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال أعدم العديد من العائلات التي حاولت الخروج من مستشفى الشفاء وأوقع أكثر من 30 شهيدا.
وفي سياق متصل، أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الاحتلال طرد الأطفال والمرضى من مجمع الشفاء الطبي، وأن المجمع يضم 650 مريضا من بينهم 22 في العناية المركزة.
كما زقوت أكد أن الاحتلال طرد الأطفال والمرضى من مستشفى الرنتيسي، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والطواقم الطبية.
وطالب بإجلاء المرضى إلى مصر لتلقي العلاج، وإخراج آمن للأطفال والمرضى من مجمع الشفاء، أيضا إدخال الوقود بشكل عاجل للمستشفيات


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