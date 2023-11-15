جامعة عمان الأهلية تُتوّج بالمركز الأول في الملتقى الطلابي الابداعي العربي

وطنا اليوم:تصدّرت جامعة عمان الأهلية المشهد في الملتقى الطلابي الابداعي العربي الرابع والعشرين، الذي نظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع في جامعة صحار بسلطنة عمان من 11 إلى 15 نوفمبر 2023، حيث تُوجّ الطالب سيف صقر والدكتور صالح حمّاد من قسم التربية البدنية والصحية في كلية العلوم التربوية بالمركز الأول في بحثهم العلمي من بين 125 بحثاً علمياً مقدماً في الملتقى الطلابي الابداعي العربي، وذلك من خلال مشروعهم البحثي بعنوان “أثر استخدام سوار عد الخطوات في تحفيز النشاط البدني”.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الانجاز يعكس التزام جامعة عمان الاهلية بتعزيز مهارات وقدرات الطلاب والاستفادة من إبداعاتهم ضمن استراتيجيتها الشاملة