كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا بزيارة الى مدارس البطريركية اللاتينية‎

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية ورسالة الجامعة في بناء شراكة مثمرة مع المجتمع المحلي . قام وفد من كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا وبإشراف الاستاذة ايمان البطاينة والاستاذة اينس درادكة بزيارة الى مدارس البطريركية اللاتينية وذلك تنفيذاً لخطة الكلية لأنشطتها اللامنهجية ، حيث تخلل الزيارة تعريفاً شاملاً عن دور جامعة فيلادلفيا في خدمة المجتمع المحلي والتخصصات الاكاديمية التي تلاءم سوق العمل واهداء المدرسة لوحة جدارية فنية لاقت استحسان ادارة المدرسة والطلبة.

بدورها عبرت ادارة المدرسة ممثلة بالمديرة التنفيذية لمدارس البطريركية اللاتينية في الأردن السيدة سمر سميرات ومديرة المدرسة فلورا كسابرة ومديرة الروضة السيدة فاديا سمارنة ونخبة من المدرسات عن شكرها لجامعة فيلادلفيا لما تقدمه من عمل توعوي لإنشاء جيل واعِ قادر على صنع واتخاذ القرار, كما تم تقديم درع تكريمي للجامعة تقديراً لدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي..