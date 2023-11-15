أردنيون يطالبون بإلغاء اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع تل أبيب

وطنا اليوم:نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وقفة أمام وزارة المياه والري، الأربعاء، مطالبين الحكومة بإلغاء اتفاق الماء مقابل الكهرباء بشكل نهائي وبلا رجعة.

وأشار الملتقى من خلال الدعوة للمشاركة في الوقفة إلى أنه “باقي من الزمن 16 يوما” على بدء قمة المناخ التي من المقرر أن توقع فيها الحكومة اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع تل أبيب.

وجاءت الوقفة تحت شعار “أوقفوا اتفاقية الماء” و”ماء العدو احتلال”، وشارك بالوقفة عدد من أمناء الأحزاب الإسلامية واليسارية وغيرها من الأحزاب.

ووصف المشاركون في الوقفة الاتفاقية بالتطبيع والخيانة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية بحسب وصف المشاركين تؤمن الحماية لكيان الاحتلال