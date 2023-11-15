تفاصيل جديدة حول صفقة لتبادل أسرى بين حماس والكيان الصهيوني

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” أن قطر تسعى للتفاوض على اتفاق بين حماس وتل أبيب لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا من المدنيين في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

وأفادت أنه بموجب الاتفاق المحتمل ستفرج تل أبيب عن بعض النساء والأطفال من سجونها وستسمح بإدخال دول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت “رويترز” إن حماس وافقت على تفاصيل الاتفاق وأن تل أبيب لم توافق بعد ولا تزال تتفاوض بشأنها.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد صرح قبل أيام أن تل أبيب طلبت الإفراج عن 100 امرأة وطفل من المحتجزين في غزة بوساطة قطرية، وأن القسام أبلغت القطريين أنه بإمكانها إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا في غزة وقد يصل العدد إلى 70 خلال هدنة مدتها 5 أيام، مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة